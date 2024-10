Nagyon lényeges, hogy az adat online módon továbbítható legyen a keletkezésének másodpercében. Így az orvos azonnal értékelni tudja azt, és később akár tanácsadás épülhet rá a dietetika és a mozgás tekintetében is. Az egyetem Egészségtudományi Karának Humán Páciens Szimulációs Központjában telepítettek egy Távfelügyeleti Központot, ami különböző célcsoportok esetében fiziológiai paraméter monitorizálását teszi lehetővé krónikus betegségben, idős ellátásban és egészségtudatos páciensek számára. A folyamatot később a mesterséges intelligencia is segítheti, hiszen az így keletkezett adatbázisok elemzésével olyan applikációk születhetnek, amelyek az átlagfogyasztó számára is könnyen értelmezhetővé tennék az adatokat. A jelenleg fejlesztés alatt álló okospóló prototípusa várhatóan a jövő év tavaszán készül el.