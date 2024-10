Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője elmondta a téma kapcsán: legyen szó előtörlesztéséről, vagy egy új vásárláshoz önerőként való felhasználásról, mindenképp érdemes lesz pénzügyi szakértő tanácsát kérni. Hiszen például nem mindegy, hogy a meglévő hitelbe való beforgatás esetén hogyan is történik az előtörlesztés – a törlesztőrészlet csökkenése nyomán felszabaduló összeget mire használja fel az ügyfél (további megtakarítás, pl. lakástakarék, vagy lakásbiztosítás). Illetve pl. önerőként való felhasználáskor hány %-os önerőre jogosult az ügyfél és az sem mindegy, milyen településen szeretne vásárolni, az egyéb, ingatlant érintő további kérdésekről nem is beszélve.

A szakértő azt is hozzátette: „Átlagosan ma 1,5 -3 millió Ft közötti összegű megtakarítás juthat egy-egy pénztári tagra, (friss adatok szerint jelenleg 1 100 000 pénztártagot számlálunk Magyarországon, akiknek összesen 2100 milliárd Ft körüli megtakarításuk van, azonban ebből sok a szinte nulla vagyonnal rendelkező, nem fizető tag is). Ezt a nagyságrendű összeget nagy eséllyel forgathatják majd be az ügyfelek meglévő ingatlanuk korszerűsítési, felújítási munkáiba, vagy meglévő hitelük törlesztésébe, hiszen ez nagy segítséget jelenthet a havi anyagi terhek csökkentésében, illetve a meglévő ingatlan állapotának javításában, hosszútávú fenntartásában. Azonban ez az összeg egy profi pénzügyi szakember segítségével, akár önerőként, hitelfelvétel mellett, egy új ingatlan vásárlásához is hozzásegítheti a pénztári tagokat, hiszen sok szülő, nagyszülő a gyermekének az életkezdését, lakáscélját szeretné majd segíteni– érdemes körüljárni a lehetőségeket, hogy hogyan, és mibe is érdemes okosan befektetni, felhasználni ezeket a felszabaduló összegeket.” – mondta el Fülöp Krisztián.