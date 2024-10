Az óraátállítás környékén minden évben felmerül a kérdés, hogy maradjon a nyári időszámítás, vagy a téli lenne a legmegfelelőbb. Az Európai Unió parlamentje 2019-ben jóváhagyta, az óraátállítás megszüntetését, ennek ellenére Magyarországon még mindig nem született döntés arról, melyik időszámítás maradjon meg.

Az óraátállítás története a 18. századig nyúlik vissza, azonban igazán az első világháború idején „kapott erőre”. Azzal a céllal találták ki, hogy spóroljanak a szénfogyasztáson. A britek, a franciák és a németek is úgy gondolták és azt remélték, hogy az óraátállítással segíthetik a háborús célkitűzéseiket. Később az érvek között szerepelt az is, hogy az üzletek forgalmát növelni lehet.

A 2024-es óraátállítás kapcsán a Magyar Alvás Szövetség csatlakozott a három földrészen működő International Alliance for Natural Time (IANT) szakértői szervezethez, ezt G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke jelentette be. Ennek az volt a célja, hogy tudományosan megalapozott, költséghatékony és felelősségteljes megoldást kínáló tervet javasoljon az óraátállítást eltörölni szándékozó tagállamok számára.

A neves szakértőkből álló nemzetközi szervezet megoldásokat, eszközöket, mechanizmusokat dolgoz ki, és ajánlj annak érdekében, hogy az európaiak számára megvalósulhasson a saját idejükhöz való jogainak a védelme.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban arról beszélt, Magyarország nyitott arra, hogy az óraátállítás kérdésében a többséggel együtt szavazzon, vagyis nem támaszt majd ellenvetést a téli vagy a nyári időszámítás bevezetésével szemben sem. Hozzátette, hazánknak az lenne a jó, ha a nyári időszámítás maradna.

Megkérdeztük ki mit gondol az óraátállításról

Biró Lajosné (Kaposvár): Nem zavar az óraátállítás, de azért sokkal jobb lenne, ha megmaradna nyári időszámítás. Nem vagyok kibékülve azzal, hogy korán besötétedik. Reggel is korábban kell villanyt kapcsolni, és délután is. Ezzel szerintem sok áramot pazarlunk el. A számláimon nem veszem észre, hogy kevesebbe lenne az óraátállítás miatt.