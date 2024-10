– A jó gazdasági együttműködés első lépése a találkozás – mondta az országgyűlési képviselő, aki azt is hozzátette: a Nyugat-Balkán az Európai Unió számára hatalmas lehetőség, ezért éppen itt az ideje a csatlakozási folyamat felgyorsításának. Az első lépéseket megtettük: somogyi és Tolna vármegyei vállalkozások vezetőivel Jajcán jártunk, hogy találkozzunk ottani cégek tulajdonosaival, vezetőivel.

A szándék kölcsönös. Bosznia-Hercegovina számos területen látványos fejlődést produkált az elmúlt időszakban. A boszniai háborút követően az 1995-ös daytoni békével megteremtődtek a garanciát jelentő jogi keretek is.

A jajcai Metaling Kft. például 2006-ban alakult, s elsősorban acélszerkezetek gyártásával és szerelésével foglalkozik. Szakképzett munkatársaik felkészültségét, tevékenységét tucatnyi uniós országban ismerik. Zágrábi leányvállalattal is rendelkeznek. A 150 munkatárs részt vett már erőműfejlesztésben, ott voltak a koppenhágai metró beruházásban, hidakat is építenek, ebből tavaly kettő is készült Horvátországban. A tulajdonosok Olaszországban alapozták meg cégüket, s tértek haza.

A Thermoflux Kft. fűtőberendezéseket gyárt és fejleszt, jó mintája a modernkori gazdaságfejlesztésnek. A mintegy 300 dolgozó munkával való ellátása komoly felelősséget jelent. A kazánok, kandallók, hőcserélők piaca folyamatos fejlesztést, innovációt követel.

Szabó Krisztián, a kaposvári Szabó Fogaskerék Kft. vezetője arról beszélt: sok érdekes tapasztalattal gazdagodtak, körvonalazódtak együttműködési, partnerségi lehetőségek, például nekik is szükségük lenne hőkezelő berendezésekre.

Szabó Sándor, a szekszárdi Ferropatent Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta: kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, de a Nyugat-Balkánnal való gazdasági együttműködés kulcskérdés és izgalmas lehetőség az Európai Unió vállalkozásainak számára is. – A személyes kapcsolat az üzlet sója tette hozzá, s ebben ezer kilométernyi autózás sem lehet akadály – tett hozzá.

A magyarok és Jajca

Az Orbász-menti város a 13. században lett a bánság székhelye. Várát 1434-ben Tallóci Matkó foglalta el Zsigmond részére, de még 1449 előtt visszakerült István Tamás bosnyák király birtokába. 1463-ban a török elfoglalta a várat, amit Mátyás király december 25-én visszafoglalt.