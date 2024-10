– A mostani tök súlya elmarad a korábbiaktól, hiszen tavaly 270 kilós óriástököm termett – mondta Keresztes Martin. – Idén azonban a hirtelen jött nyári hőség megégette a növényt, annak ellenére, hogy hálóval árnyékoltuk és rendszeresen locsoltuk. Volt olyan nap, amikor 100 liter vizet öntöztünk el rá. A másik gond az volt, hogy a növényeket betegség támadta meg, s végül a leggyengébb maradt meg, ami 120 kilóra nőtt. Nem vagyok elkeseredve, jövőre folytatom a munkát – tette hozzá a sántosi fiatal.

Sok odafigyelést igényel, míg óriástök lesz a növényből.

Keresztes Martin elmondta: a növény lenyűgöző mérete és a termesztésben rejlő sok lehetőség erőt ad a folytatáshoz, s folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterület újdonságait. – Évről-évre változnak a feltételek és sok múlik az időjáráson is – mondta. – A korábbi években a tökök naponta akár 15-17 kilóval is nőttek, 2024-ben 8-10 kilónyi napi gyarapodást is mértem. Az óriástök termesztésében az a szép, hogy soha nem lehet tudni előre a végeredményt, ez csak akkor derül ki, amikor elvágom az indát – tette hozzá.

Kiállítják az óriástököt

– Az óriástököt hamarosan kiállítják Sántoson, s a hagyományos tökcsónakázást is szeretnénk ismét megtartani – jegyezte meg. – Bőszénfán eddig két alkalommal rendeztük meg a programot, nagy sikere volt, de mivel az idén kisebb tök termett, így legfeljebb 35-40 kilós gyerekek ülhetnek majd be a tökcsónakba.