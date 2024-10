Sebestyén Diána elmondta azt is, hogy bár a down-szindrómás versenyzők csapata eleinte nagyon izgult, de aztán elkapta őket is a verseny heve, úgyhogy a már a rajt előtt, sokkal korábban szerettek volna nekivágni a versenytávoknak. A koordinátor elmondta azt is, hogy nagyon szeretné, ha minden akadályfutó versenyen lenne parafutam is. Mert ez nagyon jót tesz a sérült fiataloknak is, és akárhogy vesszük, még az elit sportolók is meríthetnek abból az alázatból, elszántságból, motivációból amivel ők egy ilyen versenynek nekiindulnak.

A down-szindrómás fiatalok igazán akkor kezdtek el megnyugodni, és győződtek meg végleg arról, hogy jó helyre jöttek, mikor a versenypályára megérkezett Hófehérke, a Gonosz – ám mostanra jó útra tért – hercegnő oldalán, mögöttük pedig egy Star Wars rohamosztagosa, és a Lecsóból megismert séf masírozott. Hiszen mi baj is történhet, ha velük versenyez Hófehérke és a többiek is?

Az örömünnepet Hófehérke és csapat ais feldobta.

Fotó: Barkóczy László

– Ismert és kedvelt karakterek jelmezeibe bújva látogatjuk meg a beteg gyerekeket, szerte az országban, elsősorban a kórházakban – mondta el kérdésünkre Hófehérke, azaz Honfi Júlia, a Coshelp Egyesület jelmezes kórházlátogatóinak vezetője. – Mi azért jöttünk ma, hogy egy kicsit csökkentsük a versenyizgalmat, és szórakoztassuk a gyerekeket. Azt gondolom sikerrel jártunk, mert nagyon szerettek minket. A down szindrómásokkal azért is jó együtt lenni, mert ők nagyon őszintén fejezik ki magukat. Ahogy megláttak minket, rögtön odajöttek, megöleltek, mint ha ezer éve ismernénk egymást. És ez persze így is van, hiszen nagyon régóta látnak minket a mesékben, a televízióban, és meg nem fordul a fejükben, hogy nem lennénk igaziak.