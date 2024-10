Gyermekvasút

A budapesti Gyermekvasút egész évben üzemel, csupán szeptembertől májusig hétfői tanítási napokon nem járnak a vonatok. A budai hegyek közkedvelt turistacélpontjai könnyen elérhetőek a kisvonatokkal, így például a főváros legmagasabb pontján lévő jános-hegyi Erzsébet-kilátó, a Hárs-hegyeken lévő Makovecz Imre- és Kaán Károly-kilátó vagy a normafai térség számos kirándulóhelye. A hangulatos erdei vonatozást színesíti, hogy a vasúti szolgálatot 10-14 éves gyerekek látják el. Hétvégenként különböző nosztalgiavonatok is forgalomba állnak. Egész évben programokkal készülnek a családoknak és a kisvasútbarátoknak, a menetrend és a kiránduló célpontok elérhetők a Gyermekvasút honlapján.

Tokaj

Tokaj térségében a Volánbusz járatait használva érdemes kirándulást szervezni. Az autóbuszjáratok érintik a térségben elhelyezkedő fontosabb turisztikai látványosságokat, átszállást biztosítva Tokaj és Szerencs vasútállomásokon a személy és InterCity vonatokra Miskolc és Nyíregyháza irányába/irányából egyaránt. (December elejéig pályafelújítás miatt módosított menetrend érvényes a miskolci fővonalon.) Október 27-től a térségben rendszeresített helyközi járatokkal közelíthetők meg a tokaji borvidék települései a Szerencs-Golop-Abaújszántó, a Szerencs-Mezőzombor-Mád-Mezőzombor-Szerencs és a Tokaj-Bodrogkeresztúr vonalakon.

Az őszi kirándulásokhoz turisztikai ajánló az alábbi oldalon: Kiránduljon a MÁV-csoporttal ősszel is | MÁV-csoport

Ősszel is vonaton kerékpárral

A Balatont körbefutó kerékpárút népszerű úti cél ebben az évszakban is. Ha a tó északi partját célozzuk meg, a MÁV-START Budapestről Balatonfüreden át Tapolcára kétóránként közlekedő sebesvonata egyszerű eljutást biztosít, ezek a járatok egész évben kerékpárszállító kocsival közlekednek. Budapestről a déli partra pedig a Balaton és a Tópart InterCityket érdemes választani, melyek felváltva óránként indulnak és nyolc kerékpár szállítható rajtuk. Ezek mellett több más járat is kerékpár szállító kocsikkal közlekedi. Fontos, hogy a Balatonhoz közlekedő InterCity, expressz és InterRégió vonatokra a kerékpárjegy (vagy kerékpár országbérlet) mellé kerékpárhelyjegyet is kell váltani.