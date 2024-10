– A rövidlátás irányába megy el a világunk – emelte ki Karaszi Katalin kaposvári szemészorvos. – Minden harmadik gyerek rövidlátó, melynek egyik oka a sok digitális eszköz használata. Egyre többet néznek közelre a fiatalok, melyhez a szemlencse elkezdett alkalmazkodni. A felnőttek is nagyon sok digitális eszközt használnak, ezért is javasolják a monitor előtt dolgozóknak, óránként tartsanak tíz perc szünetet azért, hogy a szemük addig a távolra tudjon fókuszálni – mondta a szemész érdeklődésünkre.

Karaszi Katalin a látás hónapja kapcsán arról is beszélt a Sonline.hu-nak, nem csak a szemromlás miatt van több szemüveges fiatal, hanem azért is, mert a szülők felvilágosultabbak és gyakrabban elviszik szűrésre gyereküket.

– A felnőttek is jobban odafigyelnek arra, hogy elmenjenek szemvizsgálatra – mondta a szemészorvos. – Tizen­nyolc év felett négy-öt évente elég szűrésre járni, negyven felett pedig kettő-négy évente. A szülőknek azt szoktuk javasolni, hogy hatéves kor felett kétévente hozzák el gyerekeiket vizsgálata – tette hozzá Karaszi Katalin.

A kaposvári Gömb Optikában is egyre több gyerekszemüveg fogy. Ujvári Tamás, az üzlet tulajdonosa, látszerész érdeklődésünkre elmondta, iskolakezdés idején láthatóan megnő a forgalom az optikában. Tanév elején, amikor a táblára felírt feladatokat le kell nézni, majd olvasni, gyorsan kiderül, ha egy diák a hátsó sorból nem látja élesen a felírtakat – ezért előre kell ültetni.

Ujvári Tamás arról is beszélt, tizennyolc év alatt szemüveget ajánlanak a gyerekeknek, kontaktlencsét elsősorban higiéniai okok miatt nem javasolnak.

– A kontaktlencse használata megkövetel egy fegyelmezettséget – hangsúlyozta. – Be kell tartani a tisztítási előírást, nem szabad túlhordani, ezt egyébként még egy felnőtt sem tudja minden esetben megvalósítani. Nem is annyira jellemző a kontaktlencse. Azt tapasztaljuk, hogy a szemüveg sokkal divatosabb. Ez érthető is, mert negyven éve alig volt választék és nem voltak esztétikusak a keretek, most viszont több tucat közül lehet válogatni. Ez segít is abban, hogy az emberek ne azért hordják, mert muszáj, hanem azért is, mert tetszik nekik, amit viselnek – mondta Ujvári Tamás, aki arról is beszélt, hogy egy gyerek és egy felnőtt úgynevezett egyfókuszú szemüveg ára között nincsen nagy különbség. A száz százalékban UV-szűrős minőségi szemüveg 50–60 ezer forintnál kezdődik. Aki különböző extrákat is kér, például lencsevékonyítást, annak pluszköltséget számolnak fel.



A felnőtteknek 2–4 évente érdemes megvizsgáltatniuk a látásukat

Fotó: Lang Róbert