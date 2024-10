A luxusjárgány 4,5 millió dollárba, átszámítva 1,65 milliárd forintba kerül. Az utazás szerelmesei is el tudnának tölteni néhány éjszakát a világ egyik, ha nem a legdrágább hoteljében. A Lover’s Deep – Luxury Submarine Hotel éjszakánként 150 ezer dollárba, 55 millió forintba kerül. Ezért a pénzért páratlan élményhez lehet jutni. A Lover’s Deep ugyanis nemcsak egy szállodai lakosztály, hanem egy saját tengeralattjáró, amellyel a vendégek lemerülhetnek a víz alá, és körözhetnek a Karib-tengeren. Az ötöslottó nyereménye 113 éjszakára lenne elég a luxus hajószállodában.

Csak ötször kell jó helyre tenni az ikszet az ötöslottón és máris a miénk az álomnyeremény Fotó: Mate Krisztian

A több mint 6 milliárd 200 millió forintból pontosan 518 üveg Royal Tokaji 2008-as esszenciát lehetne vásárolni. A palackárak tekintetében a magyar nedű volt a 2019-es év legdrágább bora. Azonban hiába lenne rá pénze a nyertesnek, a méregdrága tokajiból csak 20 üveggel palackoztak.

Vármegyénkben is lehetne költeni az ötöslottó főnyereményét

Somogyban is gyorsan el lehetne verni a főnyereményt. Egy balatonboglári lenyűgöző, egyedi panorámájú luxusingatlan, mely 1,59 milliárd forintba kerül, majdnem négyszer kijönne a 6,2 milliárd forintból.

A Szerencsejáték Zrt. is adott néhány tippet, mire lehetne fordítani a lottónyereményt. Akár 200 darab egykilós, befektetési célú aranyrudat is vásárolhat nyereményéből az, aki ezen a hétvégén jól tippeli meg a nyerőszámokat. Az ezüsttömbből viszont 12 és félezer is kijönne.

Korábban megkérdeztük a kaposváriakat, mire költenék, az akkor még valamivel kiesebb nyereményt: