A program lényege, hogy országosan csökkentsék az energiafelhasználást, ennek a költségét pedig energetikai cégek finanszírozzák. Magyarország ugyanis a Nemzeti Energia- és Klímatervben azt tűzte ki célul, hogy a végső energia-felhasználása 2030-ban ne haladja meg a 2005-ös értéket.

Hifner Ferenc, a padlásszigetelésekkel foglalkozó egyik kaposvári cég ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, az épületeket 30 centiméter vastagságú üveggyapottal szigetelik le, valamint hőzáró és hőáteresztő fóliát is leraknak. A néhány óra alatt elvégezhető munkával jelentős, 25-30 százalékos energiamegtakarítás érhető el. Hifner Ferenc arról is beszélt, ha a lakosságnak nem lenne ingyenesen elérhető a program, akkor munkadíjjal és anyagköltséggel együtt négyzetméterenként 80-100 ezer forintba kerülne a beruházás.

Csököly elsőként csatlakozott a padlásszigetelési programhoz Fotóillusztráció: Kállai Márton

Az ingyenes programhoz a csökölyi önkormányzat az elsők között csatlakozott. Jakab Csongor polgármester megkeresésünkre elmondta, eddig 27 család jelezte, hogy részt venne a programban, de október 31-ig még várják a jelentkezőket.

Sokan kérték padlásszigetelést

– Több mint 300 lakóingatlan van a faluban, nagyon sok épületnél hiányzik a szigetelés – emelte ki Jakab Csongor. – Remek lehetőségnek tartom ezt a programot, mert akiknél elkészül a szigetelés, ők sokat tudnak spórolni a fűtési szezonban. Az önkormányzat is pályázik, szeretnénk a középületeink energiafelhasználását is csökkenteni – tette hozzá a polgármester. Jakab Csongor arról is beszélt, a vállalkozás már novemberben nekiáll a szigetelésnek, naponta várhatóan négy családi házzal végeznek.

Magyaregresen is meghirdetik a programot. Bodor Zoltán polgármester elmondta, több régi épület falát szigetelték már, azonban a födémszigetelés elmaradt. Hozzátette, a megvalósítás egyik feltétele, hogy a padlástérnek üresnek kell lennie, és a szigetelés után sem lehet „raktárnak” használni.