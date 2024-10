Molnár Ferenc író, haditudósító és gróf Andrássy Ilona mellett – aki mint ápolónő szolgált a fronton és megrendítő élettörténetét első világháborús naplójában írta meg Mindennek vége címmel – harmadik magyarként Lamping József kaposvári építész is bekerült a szlovákiai panteonba. Ő hősi temetőket tervezett Északkelet-Szlovákiában, végezte a katonasírok, keresztek művészi elrendezését. A nevét úgy tartják számon a Felvidéken, mint aki a kegyeleti parkkultúra létrehozója volt az első világháború alatt. Különleges körültekintéssel végezte a kerttervezést: a tájba illően helyezte el a temetőket, a sírkertek kialakításával jelentősen hozzájárult a helyi építészeti és kertkultúra fejlődéséhez. A panteon létrehozása Alsópagony önkormányzata és a Beskydy Hadtörténeti Klub együttműködésének eredménye. Célja a határon átnyúló történelmi örökség megerősítése az első világháborús temetők felújításával.

Az emlékhelyen a kárpátaljai harcok névtelen katonáinak is van emlékoszlopa, akik nemcsak az ellenséggel, hanem az időjárás viszontagságaival és a hegyvidéki terep nehézségeivel is megküzdöttek. Több tízezren haltak meg ezekben a hegyekben, százezrek életük végéig emlékeztek a Kárpátokban átélt megpróbáltatásokra.

Lamping József a 20. század elején számos iskolát, templomot, családi házat tervezett Somogy és Baranya vármegyében, valamint Kaposvár nagyvárosi arculatának formálójává is vált az általa tervezett lakóépületek, középületek és az egykori Honvéd gyakorlótéren kialakított park révén. Az elismert építész munkái között különleges helyet foglal el a sírkerttervezés, a síremlékszobrászat.