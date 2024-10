Karrierutak a szakképzésben címmel tartanak pályaorientációs szakmai konferenciát Kaposváron, október 10-én. A Siófoki és a Kaposvári Szakképzési Centrum a vármegye oktatási intézményeit hívta meg a rendezvényre, ahol többek között Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár is tart előadást.

Hasonlóan érdekesnek ígérkezik Kenderfi Miklós Máté, egyetemi docens és emberi erőforrás tanácsadó megszólalása a pályaorientációról és a pályaérettségről. Ezen kívül a két centrum szakemberei is bemutatják a náluk elérhető lehetőségeket.

A vármegyében tavaly decemberben szervezték meg az első hasonló rendezvényt, hiánypótló jelleggel. Azon a konferencián is kiderült, hogy nagy szükség van a szakképző intézmények és az általános iskolák, továbbá gimnáziumok közötti kommunikációra, szakmai egyeztetésre, hiszen a szakképzés öt évvel ezelőtti átalakítását követően is kerültek be új elemek és képzési formák a rendszerbe.

A konferenciára még regisztrálhatnak az oktatási, nevelési intézmények szakemberei, az alábbi linkre kattintva.