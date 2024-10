Alapítvány bevonásával – az Egészséges Életmódért – Egészséges Környezetért Alapítvány segítségével – tudta megszervezni a papírgyűjtést a Honvéd Utcai Tagiskola diákönkormányzata. Az iskola hátsó udvarán felállított konténerbe füzeteket, tankönyveket és könyveket is lehetett vinni. A Honvéd utcai papírgyűjtés 378 diákot, összesen 16 osztályt mozgatott meg.

A kaposvári Honvéd iskolában 16 osztály vett részt a papírgyűjtésen Fotó: Lang Róbert

Delyné Horváth Andrea, az iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, muszáj volt az alapítványt bevonni a gyűjtésbe, mert a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel csak így tudtak szerződést kötni.

– A szülők már reggel 7 órától hozták autóval a kötegelt papírokat – mondta Delyné Horváth Andrea. – Jó volt látni azt, hogy mindenki kivette részét a gyűjtésből. Nálunk nagy hagyománya volt korábban, és ahogy lehetett, azonnal visszatértünk hozzá. Tavaly tavasszal is szerveztünk gyűjtést, előtte a két évig nem volt, azóta láthatóan rengeteg kiadványt, lapot, papírt gyűjtöttek össze a családok. Több mint 6,5 tonna hevert a konténerben a nap végére. Kilónként 20 forintot kap az iskola alapítványa majd, melynek 80 százalékát az osztályoknak adják oda, a maradékot a diáknapra fordítjuk – emelte ki az igazgató.

A kaposvári Kinizsi Lakótelepi Tagiskolában is megszervezték a papírgyűjtést csütörtökön. Gelencsér Zsolt, az intézmény igazgatója megkeresésünkre elmondta, a gyerekek és a szülők is nagyon várták már az eseményt. A diákoknak – felnőtt felügyelete mellett – lehetőségük volt arra is, hogy maguk mérjék le az iskolába bevitt papírmennyiséget.

A kinizsisek a Gyermekeinkért Alapítványon keresztül szervezték meg a gyűjtést, és összesen több mint 5 tonna papírt szedtek össze.

Papírgyűjtés: csak tisztán

A Kapos Holding Zrt. tájékoztatása szerint kizárólag tiszta és száraz papírt, hullámkartont, puha borítós könyvet, füzetet, újságpapírt, folyóiratot, irodai, fénymásolópapírt és szórólapot vesznek át. Szennyezett papírt, kemény vagy műanyag borítós könyvet, füzetet, italos és tejes kartondobozt nem lehet gyűjteni. A gyűjtéshez nyitott és zárt konténert tudnak biztosítani, a kiszállítás pedig ingyenes.