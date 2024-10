Piros- és sárgabelűt is kínált. Az elmúlt években olyan már előfordult, hogy szeptember végén még sok száz kilóval érkeztek meg a kaposvári Nagypiacra, de arra még az árus sem emlékezett, hogy október 11-én is árultak volna jó és ízletes dinnyét. Minőségét tekintve a mag környékén kicsit már kásás a dinnye, de a húsállaga teljesen elfogadható. Ezért nem kizárt az sem, hogy még a jövő héten is visznek néhány ládával a piacra.

A dinnye mellett azért az őszre jellemző portéka is megtalálható a piacon. Fotók: Lang Róbert

Őszi vargányából is bőven volt választék az árusoknál. Az elmúlt hetek csapadékos és napsütéses időjárása nagyon kedvezett a gomba növekedésének, a több hónapnyi szárazság viszont az áraknak nem igazán. Az egyik őstermelő viccesen meg is jegyezte; ha férfi veszi, akkor kilója 5000 forint, ha nő, akkor csak 4000. Mindkét ár barátinak tekinthető, ugyanis az egyik két és fél kilogrammosra hízott pöfeteg gomba ezer grammjáért, 7000 forintot kértek el. Jobban jártak azok a vevők, akik a falusi kukoricás friss tojásért álltak sorba, darabját csak 85 forintért kínálta a magyaratádi asszony.