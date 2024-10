– Szerintem ez édesebb, mint a másik – mondták a szörpök kóstolója után az unokák Tóth Sándornénak. – Fontos számunkra, hogy adalékmentes, kistermelői árukat vásároljunk. Jászberényből utaztunk Siófokra, itt töltünk pár napot. Az interneten találtam rá erre a piacra, s nem hagyhattuk ki – mesélte a nagymama. Sokan már a piac nyitására érkeztek, nem szerettek volna lemaradni a különleges termékekről. – Gyakran járunk ilyen programokra. Fürjtojást és péksüteményt mindig szoktunk venni. Most méz és hurka, kolbász is került a kosarunkba – mutatta Hajós Ágnes.

A gasztropiacra igazi különlegességekkel készültek a somogyi termelők. Fotók: Szabó Gabi

Nyáron Zamárdiban egy büfénél tartották a gasztropiacot a termelők. Őszre és télre egy siófoki étteremhez költöztek át. Az új helyen az első alkalommal 15 termelő kínálta finomságait.

– Ősszel megérkezett a várt csapadék, ami kedvezett a gombáknak. Nagy szerencsénk volt, mert elmaradtak a gombalegyek, a gombaszúnyogok, amiktől kukacosodnak a gombák. Így tiszta, szép szárított vargányát és sötét trombitagombát hoztam – mutatta a bezacskózott termékeit Vrancsik Tibor gombaszakellenőr, a Somogyi Helyi Termék Egyesület elnöke, aki receptötletekkel is segítette a vásárlókat. – Sokrétű a szárított gomba felhasználása. Levesbe, pörköltbe, tejszínes raguba ízesítőként belefőzhetjük, de rizottóban is nagyon finomak.

Őszi ízekkel is készültek a termelők a gasztropiacon

A gombák mellett számos más őszi íz is megjelent a termelők kínálatában, így birsalmasajtot is lehetett vásárolni, de különféle lekvárok, szószok közül is válogathattak az érdeklődők.

– Egyre többen keresik azokat a termékeket, amelyek a környékben készülnek. Sokak számára fontos, hogy vegyszermentes gazdálkodásból származzanak az áruk – mesélte Perger-Wenszky Lilla, aki lekvárokkal, csatnikkal, zöldségkrémekkel és pékáruval is érkezett a Balatoni Gasztropiacra.

Novemberben két, decemberben pedig négy vasárnap várják a somogyi termelők a vásárlókat Siófokon. Adventi időszakban a tervek szerint kézműves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők, hogy amíg a szülők, nagyszülők válogatnak az árusok kínálatából, addig a gyerekek számára is biztosítsanak időtöltést.