A régi csarnok bejáratánál halmokban sorakoztak a gombák, amelyeknek különösen kedvezett az elmúlt napok esős, nyirkos időjárása. Sokan vitték hálós zsákba csomagolva az eltenni való paprikát, cseresznyét és almát. Az uborkát sem hagyták a kofáknál.

Sorakoztak a gombák a kaposvári piacon Fotó: Lang Róbert

Immunrendszert erősítő finomságokért ezúttal is érdemes volt a piacra menni, mert a roppanós alma mellett még sok helyen találtunk hatalmas fürtű szőlőt, s már egyre több standon bukkantak fel a sütőtökök is.

– Ez muskotályos fajta, mutatott a formájukban és színükben sem mindennapi tökökre Szili Dezső, aki azt mondta: még nem indult be a sütőtök szezon, hiszen még várat magára a dér, ami megcsípi a tököt.

Ezekben a napokban érik be a szelídgesztenye, amelyet már felfedezhettünk a Kaposvári Nagypiacon is. Kovács Mária, őstermelő elmondta: szemben a többi gyümölccsel, a gesztenye a sok éve megszokott időben érett be. A nyári hőség és az aszály miatt azonban kisebb lett, mint ahogyan arra számítottak.