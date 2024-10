Krizantémok különböző színben és méretben várták, hogy előrelátó piaci vásárlók kosarába kerüljenek.

– Van egy és több szálas, bimbós, illetve olyan is, ami már szépen kinyílt – mutatta az árut Schrakta Ferenc, kaposújlaki kereskedő. Hozzátette: eddig még nem indult be a nagy mindenszenteki bevásárlás, de a kissé barátságtalan pénteki időjárásra fogta ő is a szerényebb forgalmat, ahogyan ezt többen is mondták a Kaposvári Nagypiacon.

A krizantémok különböző színben és méretben sorakoztak a Kaposvári Nagypiacon Fotó: Lang Róbert

Széles árskálán mozgott a dió a piacon

Nem csak élő virággal, de mécsesekkel és sírdíszekkel is készültek a kereskedők, bőséges választék várta azokat, akik a temetőbe kerestek virágot. Természetesen a szezon kedvelt termékei is elérhetőek voltak, így több helyen találtunk sütőtököt és szelídgesztenyét is. Viszonylag széles árskálán mozgott a hámozott dió, amelyet kétezertől, ötezer forintos kilónkénti áron is be lehetett szerezni. Rengeteg gombát kínáltak az őstermelők, köszönhetően az előző hetek nedves időjárásának, bőségesen ontották kincseiket a somogyi erdők.

– Hoztam már hat kilós pöfeteget is korábban, de ez most 2,9 kilogramm – mondta Kuti Sándorné somogysárdi termelő.