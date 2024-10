Több mint kétszáz utassal közlekedett az egykori útvonalán a szerelvény, melynek mozdonyán nemzeti szalaggal kötött koszorú díszelgett, rajta a felirat: Hamarosan feltámadok…

Ismét zakatolt Piroska Fotó: Andricz Gabriella

A böhönyei, mesztegnyői és marcali vasútállomás is megtelt élettel, sokan voltak kíváncsiak a vonatok érkezésére. Ugyanis idén az utasok komoly menetrendi kínálattal találhatták szemben magukat, hiszen Balatonszentgyörgyről ütemes menetrend szerint 4 vonatpár is elindult.

– Azt szerettük volna megmutatni, hogy milyen lehetne a vasútvonal menetrendje, ha azon ma is üzemelne a személyszállítás. A két szerelvény 11 órakor keresztezett egymással Marcaliban. Ez az egész nap egyik legmeghatározóbb pillanata volt, ugyanis két személyvonat utoljára 15 évvel ezelőtt találkozott a hangulatos kis állomáson. A személyvonatok érkezését és indulását Szalóczy Pál hangja harsogta a hangosbemondóba – mondta el György-Dávid Valentin, az emlékvonatozás főszervezője, akitől megtudtuk, hogy a délben Böhönyére érkező Boronka Expresszvonat utasait a helyi dalkör harmonikaszóval és vidám dalcsokorral köszöntötte, majd a polgármesteri köszöntő után az önkormányzat és a civil szervezetek zsíros kenyérrel, pogácsával, kaláccsal és helyi borokkal kínálták az utazóközönséget. – Sajnos a 2020-as esőzések következtében kialakult villámárvíz oly mértékben megrongálta a délebbre eső vonalszakaszt, hogy annak egyes szakaszai vonattal már járhatatlanok, a helyreállítás pedig azóta sem történt meg, így retró vonatpótló autóbusz indult a vasútállomás épülete mellől Somogyszobra.

Retró vonatpótló autóbusz is indult Fotó: Andricz Gabriella

A járat az egykori felsőbogátpusztai és segesdi megállóhelyet is érintette. Megtudtuk továbbá, hogy a visszainduló Boronka expresszvonat utasait Mesztegnyőn is a helyi polgármester köszöntötte, majd a Honi Hagyományőrzők műsora után ott is vendégül látták az érkezőket. Marcaliban is megállt az expresszvonat, ahova addigra visszaért a másik szerelvény, így újra találkozott egymással a két vonat. -Összességében elmondható, hogy sikeresen zajlott a program annak reményében, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet a vasútvonal szükségességére és a benne rejlő fejlesztési lehetőségekre-tette hozzá György-Dávid Valentin.