A közös történelmük során első ízben feszült egymásnak a Rákóczi FC és a PMFC a harmadosztályban, azonban a két csapat múltját nézve egy minden szempontból rangadónak számított, melyre mindkét fél a legjobb tudása szerint igyekezett felkészülni, s ezt a szurkolók is érezték, hiszen remek hangulatot teremtettek a találkozón, melyet megelőzően a hazai klub vezetői köszöntötték a pécsi paralimpikonokat, akik Konkoly Zsófiával az élen remek eredményeket értek el Párizsban.

Babinszky Bence, a Rákóczi FC csatára ezúttal is ta védők rémálma volt Fotó: Löffler Péter

Sem a szurkolásra, sem a kezdeti iramra nem lehetett panaszkodni, mindkét csapat nagy elánnal ment bele a meccsbe, melyet már az első percekben több kemény belépő is fűszerezett, majd egy bombagól is, hiszen a tizedik percben Rabatin Richárd 25 méteres átlövése kötött ki a somogyiak kapujának bal oldalában (1–0). A következő ígéretes lehetőség is a baranyaiak előtt adódott, egy szöglet után Füredi Szabolcs fejelt közelről kapura, azonban Mikler Dániel ezt, illetve Tóth Zoltán ismétlését is védte, majd remekül indította Nicoló Mazzonettot, aki a kapujából kifutó Helesfay Donát felett ívelt a kapuba tizenhét méterről (1–1). A félidő derekén újra a pécsiek előtt adódott nagy gólszerzési lehetőség, a leshatárról kilépő Daru Bence került ziccerbe, de Mikler Dániel lábbal védte a lövését, majd két perc múlva, erre válaszként Balogh Ákos lőtt kevéssel fölé egy szögletet követően.

Centiken múlt a Rákóczi FC fordítása

A fordulást követően a kaposváriak előtt adódtak a nagyobb lehetőségek. Előbb Nicoló Mazzonetto kiugratását követően Babinszky Bence került helyzetbe, elhúzta a labdát Helesfay Donát mellett, de egy kicsit kisodródott, így a lövését a visszazáró Ócsai Mátyás kivágta a gólvonalról, majd Görög Gergő átlövését védte Helesfay Donát. A meccs utolsó negyed órájában teljes kapkodóvá, idegessé vált a rangadó, nem alakult ki folyamatos játék, ami inkább a PMFC felíveléseinek kedvezett, azonban egyik fél sem tudott újabb gólt szerezni.

Fotó: Löffler Péter