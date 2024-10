A 31,975 kg-os pontyot az SCS Fishing Team akasztotta meg az Akali strandon. A csapat saját és az idei verseny jelenlegi rekordját is megdöntötte. Az NBBH szervezőitől megtudtuk, már három csapat is van, amelyik legalább öt, 12 kilogrammnál (értéklehető súly) nehezebb pontyot fogott ki a tóból és versenybe szállt az első helyért. Az összfogásokat nézve a Carp Fanatic vezet, második az Almádi carp team, harmadik helyen a RDHSZ-CPX Old Carp Team áll.

Nagy pontyot fogtak Akaliban Fotó: NBBH