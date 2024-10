Újraindult a postai szolgáltatás a kaposszentjakabi városrészben - erről Borhi Zsombor alpolgármester számolt be legutóbbi videójában közösségi oldalán.

Októbertől újraindult a postai szolgáltatás a kaposszentjakabi városrészben. Fotó: Lang Róbert

– A magyar posta hozott egy nagyon kedvezőtlen döntést, amely eredményeként bezárták a Pécsi utcai postát is. Az év folyamán és tavasszal polgármesteri fórumon is felvetődött a kérés, hogy vegyük fel a kapcsolatot a Magyar Postával és állítsuk vissza a postahivatalt – mondta Borhi Zsombor.

Üzemel a posta

A megállapodás szerint október 1-től mobilpostai szolgáltatás indul a kaposszentjakabi közösségi házban. A betérő ügyfelek hetente háromszor – hétfőn, szerdán és pénteken – intézhetik ügyeiket a mobilpostán . Ottjártunkkor már többen csekkeket adtak fel, s voltak olyanok is, akik levelet hoztak feladni.

– Nagyon örülünk, hogy visszakaptuk a szolgáltatást, mert már nagyon hiányzott a kis posta, ami sokáig a Pécsi utcában működött – mondta Závodi Ildikó, aki készpénzes befizetés miatt jött el szerda délelőtt az új postára.

– Látja, hogy alig tudok menni, nekem hatalmas segítség, hogy nem kell bevinnem a csekkeket és a leveleket a nagy postára. Nagyon okos dolog, hogy visszahozták a szolgáltatást – mondta Németh Lajosné.

– A facebookon láttam, hogy újranyitják a postát és nyomban el is küldtem a videót az ismerősöknek, hogy minél többen tudjanak róla, tette hozzá Németh Zsolt.

Az újraindult mini postán lehetőség nyílik levélküldemények és csomagok felvételére, de sorsjegy, bélyeg és boríték vásárlás is lehetséges nyitvatartási időben, 9 és 10 óra között a kaposszentjakabi közösségi ház előterében.