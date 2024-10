Reflektorfényben a népművészet

A zsűri díjazottja lett Kovácsné Solymossy Mária Magdolna mesterpedagógus, úszóedző. Továbbá elismerték Csapó Angéla népi iparművészt, a népművészet ifjú mesterét is, aki nagy örömmel fogadta a hírt, hogy a Príma-díjasok társaságába került. – Nagyon jó érzés azt gondolom minden népművész számára, hogy a közművelődés szakágban ránk is gondolnak. Tehát ezzel azt is jelzik, hogy a népművészet komoly státuszban van, ami a mai globalizálódó világban nagyon fontos – mondta Csapó Angéla. Hozzátette: nagy örömmel végzi munkáját, de nem az elismerésekért, csak egyszerűen nem tudja megunni a szövést.