A nézők nemcsak az "Életmódi" műsorának műsorvezetőjeként ismerhetik őt, hanem most már olyan édesanyaként is, aki saját tapasztalataival, tanulásaival segíti a családokat és segít jobban megérteni a gyermek-szülő kapcsolatokat. „Kéthetente van ez a szegmense a Mokkának, amiben az édesanyáknak szeretnénk egy kis segítséget nyújtani. Biztos vagyok benne, hogy velem együtt sok szülő fog újat tanulni ezekből a témákból” – árulta el Proksa Szandra, aki maga is nyitott a különféle tanácsokra és mindig szeret közösen gondolkodni másokkal.

A legutóbbi adásban például a helikopterszülők jelenségéről esett szó, amely a túlféltésre épül. „Sokáig én sem hallottam erről a kifejezésről, hogy helikopterszülő. A helikopterszülők azok, akik túlféltik a gyermekeiket. A beszélgetés során én is észrevettem, hogy néha talán túlzottan aggódom a fiaimért, de azt gondolom, ez érthető, hiszen a legjobbat akarjuk nekik. De az igaz, hogy hagyni kell őket elesni, hogy a saját hibáikat elkövessék” – tette hozzá Szandra, aki elárulta, hogy további érdekes témákkal is készül a következő adásokra.