A kaposváriak az elmúlt négy, míg a pécsiek a legutóbbi két mérkőzésüket nyerték meg zsinórban, így mindkét fél jó előjelekkel várja a szomszédvári rangadót.

– Igen jó formában és kellő önbizalommal léphetünk pályára Pécsett – mondta Hadaró Valentin, a Kaposvári Rákóczi FC csapatkapitánya. – Igazából a Majos és az Iváncsa elleni bajnokit kivéve mindegyik úgy alakult, ahogy terveztük, de minden meccs nem lehet tökéletes, még a legnagyobb csapatoknál sem.

Négy győzelemmel a háta mögött utazik Pécsre a Rákóczi FC Fotó: Lang Róbert

Az elmúlt hetek eredményei azonban mit sem számítanak, hiszen egy rangadón minden megtörténhet, így az, hogy a Rákóczi az első, míg a PMFC az ötödik helyen áll a bajnokságban nem vetít előre semmit.

– Ugyanúgy készülünk erre a találkozóra is, mint a többire, de persze mindenki tudja, hogy ez egy rangadó, bármilyen osztályról is legyen szó, a Pécs–Kaposvár mindig is az volt és lesz is – folytatta a labdarúgó. – A csapatunk nagyrészt fiatal, jó játékosokból áll, ezért fontos, hogy ne helyezzenek magukra több nyomást a kelleténél, csak azért, mert a PMFC ellen játszunk.

A Rákóczi FC kapitánya, Pécsről tért haza

Hadaró Valentin a Rákóczi FC másodosztályból való kiesését követően Kecskemétre igazolt, azt követően pedig a PMFC labdarúgója lett.

– Másfél évet játszottam Pécsett, először kölcsönben felet, ami egy nagyon sikeres időszak volt mint nekem, mint az egész klubnak – emlékezett vissza Hadaró Valentin. – Sikerült elérnünk a bajnokság felénél a második helyet, aztán a Kecskemét visszahívott, de úgy alakult, hogy a nyáron újra visszakerültem Pécsre, ahol, ha van eredmény, akkor nagyon jó futballistának lenni. A nézőszámhoz az átlaghoz képest mindig jóval több, sokan jönnek ki a hazai meccsekre buzdítani a csapatot, de sajnos a tavalyi év az ellenkezője volt az azt azt megelőző félévemnek. Megsérültem, így az egész ősz kimaradt, közben edzőváltás is történt: három hónapon keresztül megbízott vezetőedző irányította a gárdát. A csapat sajnos belekerült egy olyan gödörbe, ahonnan nem tudott kijönni és sajnálatos módon kiesett. Ezt követően átalakult a keret, egy új vezetőedző is érkezett, akivel egy hetet dolgoztam együtt, és azt kell mondanom egy nagyon jó játékfilozófiát képvisel.