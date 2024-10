Bodor Zoltán, Magyaregres polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a két település között négy méter szélességben majdnem két és fél kilométer hosszan építenek aszfaltos utat. A beruházás értéke csaknem 210 millió forint, melyre a két önkormányzat a vidékfejlesztési pályázaton nyert támogatást. Az út mindkét oldalán egy méter szélességben megerősített padka is készül zúzalékkőből, valamint földárkokat is kialakítanak majd.

– Várdának és nekünk is régi álma válik valóra, ha elkészül az út – mondta Bodor Zoltán.

Főleg a mezőgazdasági gépek miatt fontos, hogy megépüljön. Ezen a szakaszon ugyanis van egy telephely, szárító, melyet most könnyebben meg lehet majd közelíteni és nem kell Juta, valamint Kaposfüred felé kerülni

– tette hozzá. Az út Magyaregresről, a József Attila utcából indul és becsatlakozik Várdánál a fonyódi útba. A kivitelezés várhatóan az év végéig elkészül.