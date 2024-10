Egymilliárd pengővel, régi papírötvenessel és tízforintossal a zsebünkben érkeztünk meg a kaposvári Dorottya Házba szervezett antik tárgyak felvásárlására. Nem számítottunk nagy tömegre, várakozásunk be is igazolódott. Amikor beléptünk a „becsüs” terem ajtaján, abban a pillanatban riadt fel álmából a régiség felvásárlással foglalkozó hölgy. Miután kinyitotta a szemét, hellyel kínált minket, és megkérdezte, mit szeretnék eladni.

Szinte csak értéktelen festményekkel, porcelánokkal és pénzekkel keresik fel az általunk megkérdezett régiségkereskedőket Fotó: Lang Róbert

– Csak régi papírpénzt hoztunk magunkkal, kíváncsiak vagyunk arra, mennyit ért – feleltük. Ahogy elővettük a pénztárcából a régi fizetőeszközöket, és megpillantotta az állapotát a felvásárló, egyből mondta is, nem szabad összetűrve tárolni, szakadt a széle, ezért szinte semmit nem ér. Azért kézbe vette a pénzt, és megvizsgálta alaposabban is, hátha talál valami egyedi jelet, számot vagy betűt rajta. Hiába forgatta és kereste az értékét jelző feliratot, sajnos rajtunk maradt a pengő és a forint. A becslés közben elárulta, először jár Kaposváron, és várhatóan többet nem is jön, mert szinte alig akartak rásózni valamit, és azok is olyan tárgyak voltak, melyek abszolút értéktelenek.

Fotó: Lang Róbert

Annak sincs egyszerű dolga, aki naponta várja, hogy betoppanjon hozzá valaki egy értékes festménnyel vagy porcelánnal. Porteleki Jánosné kaposvári használtcikk- és régiségkereskedő érdeklődésünkre elmondta, egyre ritkábban próbálnak neki eladni valamilyen régiséget. Viszont ha valaki mégis betéved a boltjába, akkor olyan tárgyat visz be, amit nem érdemes megvenni, mert szinte értéktelen.

– Tizenöt évvel ezelőtt még nagyon jó volt a forgalom, most viszont havonta talán négyen térnek be a boltomba – mondta Porteleki Jánosné. – Régebben a bútorok nagyon „mentek”, most már alig. Van olyan neobarokk garnitúrám, ami tíz éve itt áll az üzletben – tette hozzá.

A festményekre van érdeklődés Fotó: Lang Róbert

Inkább szabadulnak a régiségektől

Porteleki Jánosné arról is beszélt, a Zsolnay-eozint jobban el lehet adni, de abból is inkább az art decót. Sok pénzt azonban azért sem tud elkérni, mert akkor biztosan nem veszik meg tőle. A Hollóházi termékeket nem lehet eladni, Herendiből viszont a Viktória-mintást és a Rothschild-mintást keresik. A festmények közül Halvax Gyula-, Kunffy Lajos- és Neogrády-képekre van érdeklődés, illetve a képcsarnokos alkotások is a kedveltebb kategóriába tartoznak.

– A porcelánoknál is működik az, ami az autóknál, ha elhagyja a szalont, akkor jelentősen csökken az értéke – mondta a régiségkereskedő. – Egy új Zsolnay étkészletet újonnan 400-500 ezer forintért lehet megvenni, én viszont nem tudnám eladni 150 ezer forintnál drágábban – fogalmazott Porteleki Jánosné. A régiségkereskedő hozzátette, mára kevés vásárlója maradt csak. Néhány somogyi gyűjtő még betér a boltjába, és van néhány külföldi vendége is, aki érdeklődik a tárgyak iránt. Bár most már ők is inkább szabadulnának sok mindentől.