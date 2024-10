A Lepattanó szereposztása sem hétköznapi, akárcsak maga a film. Az ismert magyar színészeken túl, mint amilyen Scherer Péter, Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, a magyar tévénézők nagy kedvencét, Patrick Duffy-t, a Dallas című filmsorozat Bobby Ewing-ját is sikerült a kamera elé csábítaniuk. De több olyan szereplőt is láthatunk a filmben, akinek valamilyen somogyi, kaposvári kötődése van. Vékes Csaba rendező 2006-2009 között volt a Csiky Gergely Színház tagja, de a színészek közül többen is dolgoztak, vagy tanultak már Kaposváron. Valcz Péter a kaposvári színész szakot végezte el, Gyuricza István a Csiky Színház színészeként dolgozott évtizedeken át.

Lepattanó

Amit azonban kevesen tudnak, hogy a híres színészeken, rendezőkön kívül mások is sokat tettek a film sikeréért. Takács Gábor, aki a hétköznapokban rendőrnyomozó, a portás szerepét kapta a filmben.

– Vékes Csaba rendezővel régóta jóban voltunk, ő kért fel engem erre a szerepre is – mondta el kérdésünkre a nyomozó. – Azonnal elvállaltam, de természetesen csak barátságból, nem pénzért. Nem kell nagy dologra gondolni, szövegem nem is volt, és nagyjából másfél percig vagyok látható az egész filmben. Fél napot forgattuk azt a három jelenetet, amiben szerepeltem, de nagyon élveztem.

Hiába került ezzel a szereppel egy apró lépéssel közelebb az Oscar díjhoz Takács Gábor, mint az átlagemberek, azt mondta, noha nagyon élvezte a forgatást, a színészi karrierjét itt befejezettnek is tekinti.

De a Kaposvári Egyetem volt mozgókép- és média szakos hallgatója, Krista Noémi is szerepet vállalt a film sikerében.

– Másfél éve dolgozom annak filmforgalmazó cégnek, amely a Lepattanó című filmet is forgalmazza – beszélt munkájáról Krista Noémi. – A csapattal, produkciós asszisztensként segítettem a filmmel kapcsolatos promóciós munkákat, de a közösségi online felületeken is sokat dolgoztam azért, hogy a film népszerűvé, és sikeressé váljon. Egyszerre volt könnyű és nehéz dolgunk is, de az biztos, hogyan filmen nagyon érződik, hogy szeretettel készült.