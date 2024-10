A Mathias Corvinum Collegium (MCC) Középiskolás Programja iskola mellett végezhető ingyenes készségfejlesztő, szakmai és közösségi alkalmakkal, valamint e-learning kurzusokkal várja a középiskolák diákjait Somogy vármegyében is. A jelentkezési határidő: december 15. A programba felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak, a négy- vagy nyolchetes rendszerben működő online kurzusok közül. A kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom és a nemzetközi kapcsolatok. A tananyagok sora 2024 őszétől filozófiai témájú online kurzussal is kiegészült. A tanulók részt vehetnek továbbá magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő, valamint angol és német nyelvű beszédkészség-fejlesztő kurzusokon is.

Fotó: Lang Róbert

Közösségépítés felsőfokon

A felvételt nyert tanulók a lakhelyükhöz, iskolájukhoz földrajzilag legközelebb eső képzési központban, Somogyban Kaposváron kezdhetik meg MCC-s tanulmányaikat. A Középiskolás Program a tanulás mellett a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektet: Magyarországon 6 városban (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) rendezi meg az úgynevezett KP szombatokat, amelyeken tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, a mindennapokban is alkalmazható tudást nyújtó, készségeket fejlesztő kiscsoportos workshopokkal várja a diákokat. Emellett valamennyi képzési helyszínen elérhetőek a heti rendszerességgel szervezett szakmai klubdélutánok, melyek célja – a tanulás mellett – a közösségépítés is.

Cél: a középiskolások hosszútávú nevelése, oktatása

– Aki az MCC valamely programjában részt vesz, az már ezzel sokat tesz magáért és a közösségéért, hiszen a saját szabadidejének egy részét áldozza a tudása bővítésére és kortásaival való megosztására. A tudás megszerzése mellett azonban rendkívül fontos a diákok személyiségének fejlesztése is – véli Szalai Zoltán. Az MCC főigazgatója szerint “a tehetség sem ér önmagában sokat, ha nem társul hozzá tájékozottság és nyitottság.” Az MCC programjain az adott korosztály legkiválóbb tanulóiból álló közösségbe csatlakozhatnak be a tanulók, amely nemcsak tudásuk elmélyítését szolgálja, hanem a kortársi kapcsolatokon keresztül a kíváncsiságukat, nyitottságukat is hosszú távon megalapozza. Az idei tanévet több mint 4000 középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben.