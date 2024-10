A pontszerző bajnokság hat versenyből áll, amelynek egyike az úszóbajnokság - számolt be csütörtökön a somogyi katasztrófavédelem. A versenyt Branyiczky Márk tűzoltó dandártábornok, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg.

Fotó: Pest VMKI

A verseny a 30 év alatti férfiak százméteres gyorsúszásával vette kezdetét, amelyen két somogyi tűzoltó rögtön két éremmel gazdagította csapatát: Landor Patrik (Kaposvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága) elsőként csapott a célba, míg Verőczi Alex (Nagyatád Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága) a harmadik legjobb idővel zárta a futamot. Rostás Zsolt (Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség) a harmadik, Szabó Norbert (Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága) az ötödik, Bicskei Balázs (Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)a hatodik, Rózsa Róbert (Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága) a 8. helyen zárta az 50 méter gyorsúszást. A nők között 50 méter gyors úszásban Antalicz-Gergelics Natália (Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) aranyérmet szerzett, Hamarné Póhn Gabriella (Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a dobogó második fokára állhatott fel.

– Landor Patrik 100 méter mellúszásban is aranyérmet zsebelt be, 50 méter Kováts Dávid (Kaposvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága) bronzérmet vehetett át, Bicskei Balázs az ötödik, Rostás Zsolt a hatodik, Rózsa Róbert a 8. helyen végzett korosztályában – összegzett a katasztrófavédelem. A nők között Mihályka Szabina (Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) aranyérmet nyert 50 méter mellen, míg hátúszásban a negyedik helyen végzett. 100 méter hátúszásban Verőczi Alex a második lett, ahogy 50 méteren Kováts Dávid és . Antalicz-Gergelics Natália is, Hamarné Póhn Gabriella az ötödik, Szabó Norbert a hetedik helyet szerezte meg.

A 4x50 méteres mix gyorsváltóban a somogyi csapat (Verőczi Alex, Mihályka Szabina, Antalicz-Gergelics Natália, Landor Patrik) valamennyi vetélytársát maga mögé utasította, 22 másodperces előnnyel első helyen végeztek.