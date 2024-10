Ha esetleg májusban és júniusban tetőket szaggató jégesőhullámok, a 25 fokos karácsonyok és az Európában eltűnő évszakok láttán nem tűnt volna fel, micsoda változásokat eszközölt az ember a Föld nevű bolygó klímáján, vagy egyszerűen nem szeretnénk folyton szörnyülködni saját hibáinkon, akkor nézzük a dolgok jó oldalát! Mi mást is tehetnénk? A Spanyolországból jött olajfák például jól érzik magukat a Balaton-felvidéken, olyannyira, hogy mára egész szépen teremnek a szőlőtőkék árnyékában. A szomszédos Pécsett is felbukkantak a mediterrán növények. Jó esetben mi is úgy leszünk a klímaváltozással, mint az egyszeri olajfák Magyarországgal, megszokunk...