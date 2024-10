Superbike történelem

A motorversenyek történetének egyik legfényesebb fejezete a superbike futamok életre hívása volt. A 70-es, 80-as években gyakorlatilag mindenre ráakasztották a „super” jelzőt, így aztán érthető a névválasztás. Az USA-ban már abban az időben is elárasztották az utakat a nagy, 1000 köbcentis motorok, melyeknek közös jellemzője volt a túlhúzott erőforrás, és a veszélyes futómű. Ebbe a képbe rondított bele aztán a Yamaha TZ750, ami hamar az utcák és a versenypályák királya lett. Az akkoriban a gyárak által támogatott versenyzők is Yamahát szerettek volna kérni a Hondától és a Kawasakitól. Ekkor alakult ki annak az elgondolásnak a koncepciója, hogy versenyezzünk azzal, amit amúgy is az utcára gyártanak. Így született meg a Superbike kategória, aminek korai jellemzője a nagy lökettérfogatú motorok, és használható futóművek egyvelege volt. Hihetetlen, de ma már köztudott tény, hogy még a gyári motorok is teljesen illegálisak voltak. Csak azért nem óvták egymást a csapatok, mert egy alapos vizsgálattal mindenki komolyan lejáratta volna magát. Ebbe robbant bele a Honda is a saját, Honda SC30-as motorjával, amivel meghatározta a motorépítés modern formáit és uralta évekig a Superbike kategóriát.