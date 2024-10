Sakkozó robotkart és húscsontozást is láthattak az érdeklődők a pályaválasztási bemutatón, szerdán. Cégek, szakképző helyek és középiskolák mutatták be kínálatukat. Kovács-Kósa Petra a J-Star Motion Hungary Kft. HR-vezetője érdeklődésünkre elmondta, okos asztalokhoz gyártanak majd elemeket, ehhez toboroznak már most munkaerőt. Kilencven dolgozóval szeretnének elindulni, céljuk, azonban, hogy 200-250 embernek adjanak munkát.

Több szakmai is bemutatkozott Kaposváron Fotó: Lang Róbert

A fémmegmunkálással foglalkozó nagyatádi Büttner Kft. is bemutatkozott a kiállításon. Papp Richárd a cég szakmai oktatója és cad/cam technológusa érdeklődésünkre elmondta, a gépészet szépségét és sokszínűségét igyekeztek megmutatni az érdeklődőknek.

Felmérik a képességüket

Az eseményen a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat is részt vett. Az intézmény hosszú évek óta foglalkozik pályaválasztási tanácsadással és segíti az általános, valamint a középiskolásokat. Szigeti Mónika főigazgató kiemelte, a középiskolásoknak egyéni foglalkozásokat tartanak. Pszichológiai és képességteszteket, motivációs vizsgálatokat és érdeklődési vizsgálatokat végeznek, hogy összeálljon a pályaválasztási javaslatuk.

Soha ennyi kiállító nem volt még

Neszményi Zsolt, a kiállítást szervező Somogy Vármegyei Kormányhivatal főispánja a megnyitón elmondta, soha ennyi kiállító nem vett részt a szakmabemutatón, mint az idén. Érdeklődőből is sok van, a két nap során 2500 diákra számítanak. Szita Károly, Kaposvár polgármestere arról beszélt, a város gazdasága egyre erősödik, érdemes itt tanulni, mert kiválóak az iskolák. Hozzátette, az országos átlaghoz képest alacsonyabb a munkanélküliség Kaposváron, sőt már majdnem teljes a foglalkoztatottság. A résztvevőket Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is köszöntötte.