Fehér István, a Sefag Zrt. vezérigazgatója beszédében elmondta, érezhető volt a vadászvendégek számán, hogy recesszió van. – Ebben a gazdasági környezetben egyértelműen kevesebbet költenek az emberek a szabadidőre, így a vadászatra is. Ez meg is látszott a szeptemberi hónapban, hiszen egyértelműen kevesebb volt a vendégvadász – mondta Fehér István. A klimatikus környezet is nehezítette a dolgunkat hiszen nyáron az aszály, a forróság majd szeptemberben az özönvízszerű eső okozott gondot, tette hozzá. De még így is eredményes volt a szezon. Ezt mutatja a bírált trófeák minősége is.

– A bőgési időszakban a nyolc vadászterületünkön 175 gímbika került terítékre, amely visszaesés a tavalyi 185-höz képest. A trófeák 24 órás átlagtömege 7,16 kilogramm volt, ami valamivel elmarad az előző évi 8,3 kilogrammhoz képest – ismertette az eredményeket Varga Gyula, vadgazdálkodási és turisztikai osztályvezető. Kiemelte: a legnagyobb trófea 13,11 kilogrammos volt, amely a bírálat során 232,8 CIC pontot kapott. A legnagyobb nemzetközi pontot pedig egy 233,78-ra bírált trófea érdemelte ki, amely 12,08 kilogrammot nyomott.

A 175 trófea 66 százaléka vagyis 116 kapott érmes minősítést, ebből 13 arany, 53 ezüst és 50 bronzérmes lett, melyek 24 órás átlagtömege 8,07 kilogramm volt és az érmes bikák átlagéletkora 10,32 év, átlagpontszámuk 194,7 CIC pont. A Sefag Zrt. vadászterületein idén terítékre hozott bikák közül három agancs kerül az Országos Trófeabíráló Bizottság elé.

Ünnepnap a trófeaszemle a vadászok számára, erről Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztályának vezetője beszélt Lábodon, aki kitért arra is, hogy fontos az állomány tudatos szabályozása. – Számos jogszabály változott, amelyek a minőségi vadgazdálkodást helyezik előtérbe – jegyezte meg. Példának hozta az úgynevezett szarvasfényképezést, vagyis a nagyvad elejtést igazoló rendszer bevezetését, amelynek pilot programjában Zala és Vas mellett Somogy is részt vesz.

– Március óta 3500 jelentés érkezett és elmondhatom, hogy az induláshoz képest sokkal gördülékenyebb a rendszer, amely jól működik – összegezte a a főosztályvezető, aki egyúttal arra kérte a vadászokat, hogy használják a rendszert, hiszen ezzel a vadászati hatóság munkáját segítik és azt igazolják ,hogy valóban az történik, ami papíron szerepel.