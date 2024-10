Somogy A kedvezőtlen euró–forint árfolyam ellenére is nőtt a használt autók behozatala az ősszel. – Mivel az új autók árai nőttek, ezért ezt kevesebben engedhetik meg maguknak. Ez is oka, hogy a használt autók iránt kereslet nagyjából 4–5 százalékkal nő nálunk az idei évben – mondta lapunknak Máté Gergely, a balatonboglári, a siófoki és a dunaújvárosi Autó Máté Kft. ügyvezető-tulajdonosa. – Persze a használt autót keresők alapvetően a megbízható, Magyarországon vásárolt és szerviztörténetét jól nyomon követhető autókat keresik inkább.

Ifj. Somogyvári János kaposvári járműkereskedő szerint ugyanakkor az idei évben a legtöbb somogyi használtautó-kereskedésnek alig volt forgalma, s egyelőre még kevesen érzik az őszi javulást.



– Általában tavasszal és ősszel szokott meglendülni a piac, de a somogyi gépkocsi-kereskedők zöme ezt még nem érzékeli – hangsúlyozta. – Az emberek egy része alapvetően idősebb autót vásárol. Lehet, hogy aki eddig 20 éves autót használt, az most egy 17 éves kocsiba ül át, ám ez továbbra is azt jelenti, hogy nem történt nagy előrelépés. Folyamatosan figyelem a hirdetéseket, az egymillió forint alatti autókból jóval nagyobb a kínálat, mint a tízmillió forint feletti gépkocsikból.

Ifj. Somogyvári János szerint az autóvásárlás számos somogyi családnál csúszhat, mivel hiteleket törleszthetnek, pénzt gyűjtenek és a napi megélhetés előbbre való, mint a gépkocsivásárlás.

– A tehetősebbek viszont olyan autót vesznek, amit az átlagpolgár anyagilag nem érhet el – jegyezte meg. – Az autóspiacon 1992 óta vagyok jelen, több szegmenst is kipróbáltam. Mindig voltak hullámvölgyek és kiemelkedően jó időszakok, de soha nem lehetett tudni az okát, hogy pontosan mi befolyásolja a folyamatot. Csak reménykedhetünk, hogy újra megindul az autós üzletág Somogyban is.



Drága az euró



Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a növekvő reálkeresetekből származó pluszjövedelmekből a lakosság továbbra is inkább a megtakarításait pótolja, és a kint is lezajlott áremelkedések, párosulva az euró jelenlegi, 400 forintot is meghaladó árfolyamával komolyan rontják a külföldön autót keresők esélyeit. A használtautó-import 2024 első három negyedévében 2,7 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakát.