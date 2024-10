– Az első kihívásunk, a gyerekek javaslata alapján egy adománygyűjtési akció volt – tájékoztatott Dénesné Szak Andrea, Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola a 6. b osztály osztályfőnöke. – Ezt a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület számára hirdettünk meg, nagyjából egy hónapja. A gyerekek szorgalmasan gyűjtötték a felajánlásokat, melyeket csütörtök délután egy nagyobb csapattal ki is szállítottuk a menhelyre.

A kaposmérői szuper osztály ki is szállította az adományt Fotó: Dénesné Szak Andrea

A szuper osztály korábban diákpályázatot is nyert

Dénesné Szak Andreától továbbá megtudtuk azt is, hogy a diákok sok érdekes információt hallhattak a menhely működéséről, illetve az állatok sorsáról, s sok pozitív élménnyel gazdagodtak a kampány során. Az osztály az előző tanévben is jeleskedett, amikor is első helyezést ért el „Bántasz vagy Támaszt adsz? A döntés a Tiéd!” országos diákpályázaton.