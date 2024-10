A kompetenciamérés, a magyar, a matematika, a történelem és a nyelvi érettségi, valamint a felvételi eredmények határozták meg idén is, melyik a száz legjobb hazai középiskola. Az első helyen a budapesti V. kerületi Eötvös József Gimnázium végzett megelőzve az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumot és a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumot. A legjobb tízbe egyetlen vidéki intézmény, a veszprémi Lovassy László Gimnázium került be. A kaposvári Táncsics hosszú évek óta szerepel a kiadványban.

A HVG legfrissebb kiadványában a Táncsics tavalyhoz képest négy helyet javított. Fotók: Lang Róbert

Két éve már egyedüli somogyi intézményként van a listán a Táncsics, korábban még a Nagyboldogasszony Iskolaközpont is ott volt a legjobbak között. Vámosi László, a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója megkeresésünkre elmondta, a kompetenciamérések eredményei egyértelműen javultak az iskolában. Az érettségi eredmények stabilak, azok nem igazán változtak, és a továbbtanulási arány is kiváló. A legtöbb diákot, a végzettek több mint 90 százalékát felveszik oda, ahová elsőként jelentkezett. Vámosi László hozzátette, egyre több diák rendelkezik nyelvvizsgával és választ emelt szintű érettségit azért is, mert valamelyik külföldi egyetemen szeretne továbbtanulni.

Jó nyelvi felkészítést kapnak a Táncsics diákjai

A Táncsics-gimnázium igazgatója kérdésünkre elmondta, diákjaik jellemzően az orvosi egyetemre mennek tovább. Népszerű a gyógyszerész, a pszichológia és a közgazdasági képzés. Sokan választják a műszaki egyetemet is. Pécs és Budapest is népszerű továbbtanulási helyszíne a fiataloknak. Vámosi László hozzátette, egyik matekos diákjuk Angliába, a Cambridge-i Egyetemre jelentkezett. – Korábban is volt olyan tanulónk, aki oda ment továbbtanulni és olyanok is, akik a londoni Imperial College hallgatói – emelte ki az igazgató. – Hollandiában, Spanyolországban és Ausztriában is tanulnak egykori táncsicsos diákok, akik jó nyelvi képzést kapnak az iskolában. Az intézményben angolul, németül, spanyolul és olaszul is lehet tanulni.