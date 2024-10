Egyre több somogyi vállalkozás tartja fontosnak, hogy a dolgozói tanuljanak akkor is, ha erre az új tudásra rövid távon nincs szükség. Ezek a cégek már tudják: a tudás megszerzésére fordított pénz sokszorosan térül meg. Nemcsak azért, mert az élethosszig tartó tanulás divatos szlogenből valósággá vált, hanem azért, mert számos kutatás igazolja: a tudásba való befektetésnek van a legnagyobb multiplikátor hatása. Gyorsan és ellentmondásosan változó világunkban csak a tudás bővülésével lehet felvenni a versenyt. Ebben pedig itt, Somogyban, de országosan is komoly növekedési tartalékok vannak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy nálunk magas a korai iskolaelhagyás mértéke (majd 12 százalék), s viszonylag alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya, akkor máris közel kerülünk gazdasági bajaink egyik legnagyobbikához.

Új tudás nélkül nincs hozzáadott érték, hozzáadott érték nélkül nincs minőségi termék, nem képződik megfelelő jövedelem, így a bérek is alacsonyak. Reményt keltő, hogy kisebb elmozdulás már tapasztalható. Az Eurostat felméréséből kiderült: Magyarország az előkelő tizedik helyen áll az élethosszig tartó tanulásnak nevezett projektben. Itt azt vizsgálják, hogy a 25 és 64 év közötti korosztály hány százaléka vesz részt valamilyen felnőttképzésben az európai országokban.

A rutinos vállalatvezetők persze azt is tudják: a felnőttkori tanulás nemcsak agyunk edzésben tartása miatt fontos, hanem a munkaerőpiacon tapasztalható digitalizáció és automatizálás szempontjából is elengedhetetlen. A dolgozóknak ugyanis alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz, és új digitális készségeket és képességeket kell elsajátítaniuk. Az új tudás emellett javíthatja a foglalkoztathatóságot, ami pedig ösztönzi az innovációt is.