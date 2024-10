A Településfásítási Program egyik legújabb állomása szerdán délelőtt Balatonszemes volt, ahol 30 fát ültettek el többek között az utcákon, parkokban és a Balaton parton is. A program célja, hogy az ország különböző pontjain növeljék a zöldterületek arányát, támogatva ezzel a fenntartható és élhető településfejlődést. Az elültetett fák között 20 ezüst hárs és 10 magas kőris is van, amelyek hosszútávon gazdagítják a település ökoszisztémáját, árnyékot biztosítva a meleg nyári napokon, és még a levegő minőségét is javítják.

A Településfásítási Program keretében 30 fát ültettek Balatonszemesen. Fotók: Németh Levente

Somogy vármegye élen jár a településfásításban

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is szerszámot ragadott és besegített a faültetésbe Balatonszemesen. – A kormány 4 évvel ezelőtt indította útjára a Településfásítási Programot, s nagy öröm számomra, hogy az általam képviselt négyes számú választókörzetben is számos település pályázik facsemeték telepítésére – mondta Witzmann Mihály.

A Településfásítási Program idei ültetési időszaka is Somogy vármegyére koncentrál, hiszen innen érkezett a legtöbb igénylés, összesen 48 településről, így Balatonszemes mellett számos környékbeli település is tovább zöldülhet. Az idei év tavaszi időszakában 226 településen összesen 4000 fát ültettek el országszerte, míg az őszi időszakban újabb 317 településen összesen 6000 fa ültetése van tervben.