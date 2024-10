A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának csapatának tagjai 6576 szolgálati napot töltöttek a parton és a vízen.

– Az emberek többsége talán észre sem veszi, mennyire fontos a jelenlétünk, de amikor a baj történt, élet-halál kérdése lehet, hogy ott vagyunk-e – mondja Bagyó Sándor, a vízimentők szakszolgálatának elnöke.

vízimentők

Fotó: Németh András

Emberi történetek a vízimentők számai mögött

A vízimentők az idén 3497 könnyű sérültet láttak el, és a mentőhajókat 341 alkalommal kellett riasztani. Ezek az esetek különböző veszélyhelyzetekről szóltak, vízbe fulladástól a hajók felborulásáig.

– A szokásos mentéseink közé tartoznak a hajómentések. Csak ebben a szezonban 290 embert hoztunk ki a mélyvízből – mondta Bagyó Sándor. Hozzátette: az idén szerencsére nem volt gyermek haláleset a Balatonban, ami remélem, részben a prevenciós munkánk sikerének is köszönhető.

A hajós vízimentő egységek nemcsak embereket mentettek ki, hanem eszközöket is: felborult vitorlások, elsüllyedt csónakok emelése, vagy épp műszaki hibás hajók kikötőbe vontatása is a feladataik közé tartozott. Ebben az évben a vízimentők 50 ilyen eszközmentést végeztek.

Képzés, prevenció és nagy rendezvények biztosítása

Az idei szezon során 111 új vízimentő állt szolgálatba a 9 szervezett tanfolyam után. Sokan közülük nemcsak a gyakorlati tudást sajátították el, hanem államilag elismert képesítést is szereztek. A prevenció is fontos szerepet játszott a nyári szezonban. A nyáron 23 helyszínen tartottak balesetmegelőzési bemutatót és újraélesztés-oktatást. Két új balatoni strandon helyeztek ki mentőmellény állványokat, és további 85 mentőöv táblát, hogy még biztonságosabbá tegyék a vízparti pihenést.





A nehézségek a kihívások mögött

– Mi nem részesülünk normatív állami finanszírozásban, így a szolgáltatásainkból származó bevételekre vagyunk utalva, hogy fenntartsuk a működésünket. A strandok üzemeltetői gyakran a legolcsóbb ajánlatot választják, nem pedig azt, aki egész évben jelen van, és a közbiztonságért dolgozik – emelte ki értékelésében a vízimentő szolgálat vezetője.