Az lenne jó, ha többet maradnának, és egész évben jönnének

Az már évek óta tartó tendencia, hogy rövidebb ideig marad a turista a Balatonnál.

– Nálunk jelentős volt az egynapos fürdővendégek száma, ami az országos bérlet népszerűségének is köszönhető, sokan érkeztek vasúttal, mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere.

– Sokan jöttek rövidebb időszakra, de mégis érezhető vendégszámban a növekedés, viszont a költésben óvatosabbak voltak a vendégek – mondta érdeklődésünkre Fekete Tamás, a Balatoni Turizmusszövetség alelnöke. A szakember szerint, hogy a turisztikai ágazat hosszú távon is prosperáljon a balatoni térségben, nagyon fontos, hogy a négyévszakos desztináció erősítésén és bővítésén dolgozzanak. Ehhez mindenképpen keresni kell az előremutató együttműködést a vállalkozókkal, ilyen a Balaton Bor Bár is, amely keretében negyven borász vállalta, hogy októberben már csütörtöktől hosszabb nyitvatartással várják a turistákat.

Azon is kell dolgoznunk, hogy jobban meg tudjuk fogni a külpiacokat, azaz, hogy a környező országokból minél több vendéget tudjunk bevonzani a főszezonon kívül. Egy kevésbé árérzékeny és nagyobb költési hajlandósággal rendelkező réteget lehetne elérni így.

– tette hozzá Fekete Tamás.