Nyári délutánokat idéző forgatag volt szombaton a fonyódi Dísz téren, a már hagyományosnak mondható Tök jó napon. Az őszi téma ott volt lépten-nyomon, hiszen faragott, festett és díszített tökökből nem volt hiány. Idén is hirdettek tökfaragó versenyt, amelynek versenymunkáit mindenki megcsodálta. Voltak, akik saját alkotásukkal szelfizetek és olyanok is, akik csak ihletet gyűjteni jöttek.

Minden a tök körül forgott Fonyódon Fotó: Németh Levente

Kreatív kompozíciók díszelegtek a téren, az egyik ilyen a tavalyi címvédő diszkós megoldása volt.

– Az 5. b.-nek a házibuli volt a témája, a tököket úgy festették a gyerekek, akik nagy örömmel vetették bele magukat az alkotásba. Az egész kompozíció központi eleme ez a forgó diszkógömb középen, amit egy tökbe helyeztek el – mondta Bándi Zsuzsanna, akinek gyermeke is részt vett a munkában.

Tökből készült a kávé és a rétes is

Persze sütőtökből készült finomságból sem volt hiány, aki fázott ihatott sütőtökös lattét, vagy ehetett sütőtök krémlevest, de hagyományos tökös-mákos rétes is szerepelt a kínálatban.

– Főzőtökkel készült, ez a speciális napi ajánlatunk, ami kedvelt finomság. Erre felénk, Somogyban, Zalában ez egy ismert ízkombináció – mondta Ölbei Emília, aki lányával, Farkas Emőkével készíti az isteni réteseket, amiből gluténmentes és cukormentes ízesítésű is megtalálható volt Fonyódon. Népszerű volt a Tök jó napon a sütőtökös kókuszgolyó is, de a Barbakán kávézóban gyakorlatilag mindenbe belesütötték az őszi finomságot.

– Olyan desszertekkel készültünk, amik az előző években beváltak, így esett a választás a pitére, a kókuszgolyóra, de van sült tök is, valamint újdonság a tökös mellett a gyümölcsös muffin – mondta Nézics Péter, tulajdonos.

Persze az édes sütőtökre volt sós változat is.

– Angus marhapörkölttel készültünk tökös dödöllével, illetve tépett húsos angus bbq hamburgerrel, ahol a tök a zsemle tésztájába került. Ezek az ételek egyébként is szerepelnek a Rozé büfé és a Torony étterem kínálatában, de most a Tök jó nap kedvéért egy kicsit megbolondítottuk sütőtökkel őket – mondta Kriszné Mészáros Veronika, a Torony étterem munkatársa.

Az őszi hangulatot nem csak a finom ételek biztosították, de ellepték a díszteret a félelmetes szellemek, boszorkák, sőt még pókemberrel és királykisasszonnyal is összefutottunk, hiszen a gyerekek közül többen halloweeni maskarába bújtak.