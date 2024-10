Nagy elánnal vetették bele magukat a nevezők a tökfaragásba a Rádpuszta Gasztro- Élménybirtokon felállított rendezvénysátorban. Hatalmas halloween tököknek estek neki késsel. – Három tök lesz egymáson, a fej, a test és a lábrész. Családostul vagyunk itt, több generáció és már visszajárók vagyunk Rádpusztára. Azért ezt a kompozíciót választottuk, mert ilyen még egyszer sem volt – mondta kérdésünkre a kispesti Kovácsné Pálfi Andrea, aki vecsési és dunakeszi rokonokkal vett részt a tökfesztiválon.

Különleges formák készültek a tökfaragók által. Fotók: Németh Levente

– Úgy gondoltam, hogy egy olyan tököt csinálok, amire megfaragom egy boszorkány házát. Mindig szoktunk tököt faragni, ha van ilyen program. Nagyon szeretek tököt faragni, de minél aprólékosabbak akarsz, annál nehezebb –mondta Bucsú László, aki testvérével és szüleivel Szomódról érkezett a rendezvényre. Ők is, ahogy sokan mások visszatérők a Gasztro- Élménybirtokon, éppen miattuk van olyan nagy sikere a rendezvénynek. – Hosszú évek óta nagy sikerrel rendezzük meg a tökfesztivált és azt kell mondanom, hogy nagyon szeretik a vendégek. Az ország minden pontjáról érkeznek és a tökfaragó versenyre már kész tervekkel jönne – mondta Zalay Zsuzsi, a rendezvény szervezője.

Szakszerű tanácsoka is kaptak a részvevők a tökéletes tökfaragáshoz

Természetesen a résztvevők szakszerű tanácsokat is kaptak, hogyan tudják balesetmentesen és tökéletesen kifaragni a versenytököket. Ebben az akasztói tökkirály Kalmár Benedek volt a családok segítségére, de hozott pár nagyon mutatós tököt is, sőt olyat is amit festett és olyat is, amit faragott.

– Sokféle variációja van a töknek, de az egyik az, hogy a nagy tökből betlehemet készítek és abba csuhéból kerülnek a napkeleti királyok. Mellette a nagy tököket meg is szoktam festeni, de sokféle lehetőség van – mondta Kalmár Benedek. De hozott olyan különlegességet is, mint a gesztenyeízű marina di chiogga névre keresztelt olasz sütőtök, amely már ránézésre is kilóg a sorból, hiszen a héja szükrészöld és rücskös, a belseje pedig narancssárga és nagyon édes. A tökkirály persze nem csak mutatóba hozott tököket Rádpusztára, mint mondta a konyhára is szánt párat. Ugyanis elkezdődött a csárdában a tök szezon, Nótár László séf a tökfesztiválon street food különlegességeket is készített. Így sütőtökös nosztalgia hamburgert, sütőtökös-csirkés paninit padlizsánnal és sült céklával, valamint tökös-mákos rétest is lehetett kóstolni a rendezvényen.