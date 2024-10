A második generáció

A családi vállalkozás azóta is működik, a Nagy család második generációja, Zsuzsanna és Tamás, viszi tovább az ipart. A több mint 130 éves múltra visszatekintő üzlet egyike az ország azon kevés helyeinek, Keszthelyen pedig az egyetlen, amely megőrizte eredeti stílusát, berendezését és hagyományait, evvel ellenállt az idők során felbukkanó divathullámoknak. A mai napig órajavítással és órák értékesítésével foglalkozó üzlet tulajdonosai mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a tradíció még sokáig fennmaradjon. Máig zajlik az órák javítása Fotó: Mészáros Annarózsa - Úgy lettünk órások, hogy eleve beleszülettünk ebbe az egészbe, így nem is volt kérdés egy másodpercig se, hogy mások legyünk. Hiszen születésünk óta ez vett minket körül. Belenőttünk, beleszerettünk ebbe a hivatásba, így teljesen természetes volt az, hogy mi is folytatjuk ezt a gyönyörű szakmát - mondja Nagy Tamás, miközben egy fém óraszíjat kopácsol.

Változnak az igények, de az óra örök darab

Zsuzsanna Székesfehérvárott, míg Tamás Budapesten végezte az órás iskolát, s egybehangzóan állítják: megváltozott az élet, a szakma és az igények is. Akkor még olyan tanulmányokra volt igény és szükség, ami az igazi klasszikus órajavítás volt, amit úgy tanulhattam meg, hogy volt egy mesterem, aki a gyakorlati módszertant megtanította. Mára teljesen eltolódott az órásszakma: elemcsere, szíjcsere, koronacsere, üvegcsere, s ilyen apróbb munkák, amiket végzünk. Ugyanis kompletten órát javítani olyan üzletben lehet csak, ahol szinte alig van forgalom, vagy el van szeparálva az üzlettől az óraszervíz - mondja Tamás. - Ezt már csak nagyobb óraszervízek engedhetik meg maguknak, kellő számú alkalmazottal.

Történelem képkeretekben Fotó: Mészáros Annarózsa

Nagy Zsuzsanna szerint az óraviselésben minden ízlés kérdése. - Van, aki esküszik arra, hogy csak mechanikus órát visel, van aki nagyon-nagyon drága, több százezres elemes órát hord, vagy a legújabb modellt választja. Nagyon sokan szeretik az órát, bár rengetegen vannak, akik csak a telefonjukon tájékozódnak az idő múlásáról. A Nagy család elkötelezettsége és szenvedélye nemcsak az órák iránti szeretetet tartotta életben, hanem a város kulturális és történelmi örökségének egy szeletét is. Az órás szakma átalakult az évtizedek során, de az időtálló értékek – a precizitás, a hagyományok tisztelete és a minőségi munka – továbbra is szerves részei maradnak mindennapjaiknak. Keszthely ikonikus órásboltja így nemcsak a múltat idézi, hanem a jövőnek is üzen. Az idő nem áll meg, de az igazi mesterségek soha nem veszítik el varázsukat, függetlenül attól, hogy mennyit változik körülöttük a világ.

forrás: likebalaton.hu