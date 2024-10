A találkozón a felek áttekintették a magyar és laoszi mezőgazdaság és állattenyésztés jelenlegi helyzetét, a két ország közötti meglévő együttműködési megállapodásokat és tárgyaltak a kétoldali kapcsolatok további fejlesztéséről is. Az egyeztetésen elhangzott, a két ország között számos téren erősödhet az együttműködés: hazánk a laoszi takarmánynövény termesztési, takarmánygyártási, állattenyésztési és haltermelési, valamint húsfeldolgozási rendszerek és technológiák fejlesztésében lát potenciált – hangsúlyozta Farkas Sándor.

A miniszterhelyettes kiemelte, ezen együttműködési projektek megvalósításához kitűnő hátteret biztosítanak a magyar kormány által Laosz számára biztosított kötött segélyhitelek (KSH programok), melyek kiemelt célja az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerellátás biztonságának javítása. Az elmúlt években összesen három megállapodás aláírására került sor, mintegy 198,6 milliárd dollár értékben – ismertette Farkas Sándor. Hozzátette, a magyar cégek az elmúlt években nagyon fontos szerepet játszottak a laoszi mezőgazdaság, vízgazdálkodás és elektronikus közigazgatás fejlesztésében.

A találkozón szó volt a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programról is, amely közvetlenül hozzájárul Magyarország és Laosz közötti diplomáciai és gazdasági kapcsolatok erősítéséhez. A KKM égisze alatt működő program kapcsán évente 150 laoszi diák tanulhat Magyarországon. Megállapodtak abban is, hogy Magyarország agrár- és környezetvédelmi szakon is várja a laoszi hallgatókat.

A felek áttekintették az együttműködési lehetőségeket a közös kereskedelmi kapcsolatok terén is. Egyetértettek abban, hogy meg kell találni azokat a lehetőségeket, melyek mindkét ország számára előnyösek.