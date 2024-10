A felújítás során a biztonság is kiemelt figyelmet kapott. A lakásban szénmonoxid-érzékelőt szereltek fel, a falba pedig szellőzőt építettek, hogy a főzéshez és fűtéshez egyaránt használható sparhelt használata biztonságos legyen. Számos helyi lakos, a karitász és a családsegítő szolgálat is hozzájárult, hogy a lakás berendezésében ne legyen hiány. Étkészleteket, ágyneműt, háztartási eszközöket is adományoztak.

A tűz tragédiája az egész várost megmozdította

Bár az új otthont szinte teljesen sikerült berendezni és felszerelni, még szükség lehet néhány háztartási eszközre és kiegészítőre. Az időseknek kell még néhány nap, hogy kiderüljön, mi hiányzik számukra. Az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy továbbra sem hagyják magukra az idős házaspárt, és minden szükséges támogatást megadnak nekik. A leégett lakás kárfelmérése még nem kezdődött meg, ha helyreállítható, akkor az önkormányzat a felújításban is segít, hogy a Szabó házaspár ismét saját otthonában élhessen, hiszen az udvaron most is ott van a sok állat, gondozásuk napi elfoglaltságot jelent.