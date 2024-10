Hatalmas tűz pusztított a hétvégén egy háromlakásos sorház egyik lakásában, amelyben egy 70 év feletti idős házaspár is lakott. Ahogy arról a Sonline.hu is beszámolt, a tűzoltóknak sikerült kimenekíteniük az életveszélyben lévő időseket az égő épületből, de az otthonuk a tűz martalékává vált. A közelgő fagyos éjszakák és a fűtési szezon elindulása miatt még kétségbeejtőbb a helyzetük. A város polgármesterét, Felházi Miklóst is megkerestük, hogy megtudjuk, milyen gyors segítségre számíthatnak az otthonukat vesztett idős emberek.

A tűz matalékává vált a ház Fotó: Balatonboglár- Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság

A tűz után villámgyors az összefogás a bajban

A városvezető megerősítette, hogy az idős pár szerény körülmények között élt Irmapusztán, és a tűz egy bekapcsolva maradt rezsó miatt keletkezett. Ám amint híre ment a tragédiának, azonnal intézkedett az önkormányzat: egy üres, használaton kívüli lakást bocsátanak a bajba jutott házaspár rendelkezésére. Bár ez a kis lakás két éve lakatlan, a városvezetés nem habozott: hétfőn reggel egy brigád azonnal nekilátott a felújításnak – ablakcsere, tisztasági festés, bútorok beszerzése zajlik villámgyors ütemben.

Fotó: Balatonboglár- Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság

Az új otthon: hamarosan költözhetnek

A tervek szerint már szerdán beköltözhetnek az idős emberek a felújított lakásba. Bár központi fűtés nincs az épületben, egy sparhelt biztosítja majd a meleget számukra. – Ez a lakás még így is sokkal komfortosabb, mint amilyen körülmények között eddig éltek – mondta a polgármester.

És mi lesz a leégett otthonnal? A házaspár fia már lépett: szakemberrel méreti fel a károkat, és ha a ház szerkezetileg megmenthető, felújítják a szülei számára. Addig is, az idős pár az önkormányzat által biztosított lakásban maradhat, akár hosszabb távon is, hiszen – a polgármester elmondása szerint – nincs más céljuk az ingatlannal. Addig is folyik a felújítás, hogy a bajbajutottak a kórházból egyenesen az új otthonukba költözhessenek.