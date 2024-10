– Érdekel a szociális munka, a betegápolás, segíteni szeretnék másoknak, ezért jelentkeztem a műhelyiskolába – mondta a 18 éves Orsós Milán. – Tökéletesek a körülmények, jó a hangulat az iskolában, a betegmegfigyelés és az -ápolás mellett a gondozási gyakorlaton is részt veszünk. Kilencen vagyunk a csoportban, ha elvégzem az egyéves képzést, akkor a kőkút-gyöngyöspusztai szociális otthonban szeretnék dolgozni.

A vendéglátás-turizmus ágazatban hároméves szakmunkásképzésre jelentkezhetnek a diákok, a szakács és cukrász mellett pincér szakmát is oktatnak. A szociális technikusok öt év alatt szerezhetnek képesítést, s az intézményben kiemelten foglalkoznak a felzárkóztatással is. Iván László, a KSZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola igazgatója azt mondta: az orientációs osztályba jelenleg heten járnak. A résztvevők megismerik a vendéglátó szakmákat, illetve a szociális területet, ám nem kapnak szakmai képesítést. Ha az előkészítő évfolyamot befejezik, akkor a műhelyiskolában folytathatják a tanulmányaikat, ahol viszont már rész-szakképesítést szerezhetnek: van, aki cukrászsegéd lehet, mások szakács-, illetve pincérsegédként végezhetnek.

A Dobbantó programba azok a fiatalok járnak, akiknek nincs meg a nyolc általános iskolai végzettségük

– jegyezte meg. – Ez egyéves, felzárkóztató képzés. A három Dobbantó-osztályunkba összesen 30-an tanulnak, a diákok pótolják a hiányosságokat és új ismereteket szereznek. A program végén tanúsítványt kapnak, átmehetnek a műhely­iskolába, s fontos, hogy később tovább folytathatják a tanulmányukat és teljes értékű szakmát szerezhetnek.

Lényegesnek ítélik a társadalmi felelősségvállalást is

Az öt műhelyiskolai osztályba pillanatnyilag 37-en járnak. Iván László hangsúlyozta: azoknak is igyekeznek segíteni, akik a korábbi tanulmányukat hagyták abba, a gyakorlatorientált képzés sokak számára vonzó. A helyieken kívül ladi, mikei és kaposvári tanulójuk is van. A felnőttképzésben is részt vesznek: az 500 órás dajkaképzés negyven jelentkezővel októberben indult. – Lényegesnek ítéljük a társadalmi felelősségvállalást is, diákjaink csütörtökön a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak segítettek az adományszállításban, előtte ételosztásban vettek részt – hangsúlyozta. – Korábban alapvetően a vendéglátós szakmák oktatására szakosodott az iskolánk, ám a világ változik, s mi a piaci igényekhez alkalmazkodunk.