Egy évtizedek óta nem látott különleges égi jelenséget figyelhetünk meg ma éjjel Magyarországon. A C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstökös szabad szemmel is látható, és most ragyogó fénycsóvájával áthalad az égbolton. Az üstököst először 2023 januárjában fedezték fel kínai és dél-afrikai csillagászok. Az elmúlt napokban több felvétel készült róla, köztük a Balaton partjáról is, ahol a felhős idő ellenére sikerült megörökíteni a hazai szakembereknek.

A Tsuchinshan-ATLAS üstökös, amit nem szabad kihagyni!

A C/2023 A3 üstökös egy olyan égi jelenség, amelyet csak néhány évtizedenként lehet megfigyelni. Most a Balaton mellett Magyarországon mindenhol láthatjuk, így ne hagyjuk ki ezt a különleges alkalmat! Az üstökös látványa különösen látványos a vidéki területeken, ahol a fényszennyezés minimális.

Ma este a meteorológusok szerint az ország nagy részén tiszta égbolt várható, így szabad szemmel is könnyen észrevehetjük az üstököst. Észak és közép-Magyarországon lesznek a legjobb megfigyelési lehetőségek, míg a nyugati megyék lakóinak talán még várniuk kell, hogy megcsodálhassák az égi jelenséget a felhők miatt.

Miért különleges ez az üstökös?

Az üstökös különlegessége nem csak a ritkaságában rejlik, hanem abban is, hogy az elkövetkező években ilyen látványos üstököst már nem figyelhetünk meg Magyarország felett. A Tsuchinshan-ATLAS üstökös fénysávja csodálatos, szinte mesebeli képet fest az éjszakai égboltra, ami garantáltan emlékezetes élményt nyújt minden megfigyelőnek.