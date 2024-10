A cégvezető elmondta, a napokban 70 millió forintot utalt át a számlájukra a fővállalkozó, azonban még van egy 58 millió forint értékű lejárt számla is, melyet szeretnék, ha mielőbb kifizetnének nekik. November 5-én egy másik 54 millió forint értékű számla is lejár majd, és arra a pénzre is vár a vállalkozás, melyet a „biztonság érdekében” letétként levontak tőlük.

Minden kifizetésből 5 százalékot tartottak vissza biztosítékként azért, ha hirtelen otthagytuk volna az építkezést, akkor se járjanak rosszul.

– mondta Barcag Eymen. – Ez a pénz 85 millió forintra rúg. Ha összeadom a bent maradt pénzünket, akkor durván 230 millió forintot kellene még megkapnunk.

Szerencsére jó irányba haladnak a kifizetések, elkezdték utalni a munkákért járó pénzt.

– hangsúlyozta a Beyner Kft. ügyvezető tulajdonosa.

Barcag Eymen arról is beszélt lapunknak, hónapokon keresztül türelmesen vártak rá, hogy kifizessék a több 100 millió forint lejárt számláikat.

Bíztak a Dogus Cégcsoportban, de azzal, hogy nem kapták meg időben a pénzüket, nagyon nehéz helyzetbe hozták a vállalkozást. Ezért nem tudtak tovább várni és október 14-én kénytelenek voltak a dolgozóikat kényszerszabadságra küldeni addig, amíg valamennyi pénzt nem utalnak át. – Egy nappal később, október 15-én, amikor megkaptuk az egyik számla összegét, vissza akartunk menni dolgozni, de a vezetőségtől aznap írásban megkaptuk a választ; nem mehetünk vissza – mondta Barcag Eymen.

A dolgozóink belépőkártyáit a fővállalkozó letiltatta, ezért, ha akarnának sem tudnának bemenni az üveggyár területére. Dolgozóinkkal egyébként továbbra is napi szinten kapcsolatban állunk, de egyelőre sajnos nincs lehetőségünk munkát biztosítani a számukra.

– fogalmazott a Beyner Kft. ügyvezető tulajdonosa.

Barcag Eymen hozzátette, az elmúlt 14 hónapban 1200 munkavállalójuk fordult meg az üveggyári építkezésen. Volt olyan időszak, amikor egyszerre 260-an dolgoztak.