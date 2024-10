A minimálbér (és a garantált bérminimum) gyors emelkedése azzal járt, hogy egyre több ember keres minimálbért és/vagy garantált bérminimumot, miközben az ilyen munkavállalókat alkalmazó cégek bérköltsége átlagon felül emelkedett. Ez korlátozta őket abban, hogy a többi munkavállalónak is emeljék a keresetét.

A minimálbér túlzott emelése végsősoron azzal járhat, hogy munkahelyek szűnnek meg. Ez ráerősít az egyébként is zajló kivándorlásra és a határon átnyúló munkavállalásra, mivel a munkáltatók sokszor nem tudnak versenyképes fizetést adni.

A kormány bérnövekedést célzó programja egybeesik a hosszútávú trenddel: a következő időszakban is nőni fog a diplomások aránya, ami miatt nő az átlagbér. Ugyanakkor az állam ezen túl is erőltetné a béremelést, többek közt minimálbéremeléssel, ami az eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg ismét megugró inflációhoz vezet. Ez az intézkedés ráadásul hosszú távon növekedés ellenes, mivel aránytalanul nagy terheket ró a kkv-kra. Ezen túl pedig tisztázatlan, hogy ehhez miként illeszkedik az állami szférába tartozó alkalmazottak béremelése, mivel az állam eddig is nehezen emelte a fizetéseket. Összességében tehát jónak hangzik a gazdaságpolitikai célkitűzés, viszont sok a hátulütő (pl.: árfolyamromlás, infláció), igaz, ezekkel legalább a megnevezett vállalások részben teljesíthetők.